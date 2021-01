Marrja e detyrës zyrtarisht nga Joe Biden si president i SHBA është përshëndetur nga shtypi botëror.

CNN ka publikuar sot një përmbledhje të faqeve të para të gazetave, pak orë pasi Biden u betua.

Me tone pozitive, mediat kryesore nga të gjitha kontinentet e kanë mirëpritur Biden teksa nuk ka munduar as ironia me largimin e Donald Trump.

Për më tepër ndiqni disa nga faqet e para të ditës së sotme: