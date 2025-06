‘Koordinata’ zbulon parcelën me 1881 fidanë në Mallakastër, arrestohen 2 persona! Nën akuzë kryeplaku dhe i dyshuari si financues

Një parcelë me kanabis është zbuluar në Mallakastër nga Policia e Fierit.

Operacioni i koduar ‘Koordinata’ çoi në asgjësimin në fshatin Çërrilë të 1881 fidanëve narkotikë cannabis sativa.

U arrestuan teksa ishin duke ujitur drogën në parcelë edhe 2 autorët e dyshuar, kurse kryeplaku i fshatit dhe 1 person tjetër i dyshuar si i përfshirë në këtë veprimtari kriminale, u proceduan penalisht.

Të arrestuarit janë Arben Sulo, 53 vjeç dhe Elidon Shehaj, 34 vjeç.

“Gjatë kontrolleve, në fshatin Çërrilë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mallakastër gjetën një parcelë me 1881 fidanë të dyshuar narkotikë cannabis sativa. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e Policisë, në parcelë, u kapën në flagrancë duke ujitur fidanët narkotikë, shtetasit A. S., 53 vjeç, banues në Greshicë dhe E. Sh., 34 vjeç, banues në Çërrilë, të cilët u arrestuan për veprën penale “sultivimi i bimëve narkotike”. Në lidhje me këtë rast u procedua penalisht kryeplaku i fshatit, shtetasi I. S., 63 vjeç, për veprën penale “shpërdorimi i detyrës”, bëri me dije policia vendore.