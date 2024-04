Partia e Lirisë mbledh sot forumin më të lartë, Konventën Kombëtare që sipas kryetarit Ilir Meta, do të ketë ndryshime rrënjësore ku një prej tyre është statuti nga ku pritet të njihen fraksionet.

Teksa po hynte në Pallatin e Kongreseve, Monika Kryemadhi është prononcuar për mediat. Ajo ka shigjetuar njerëzit që Ilir Meta ka marrë në parti nga Presidenca dhe ka kërkuar zero pushtet për ta. Sipas Kryemadhit, ashtu sic do të luftohet nepotizmi, duhet luftuar edhe konflikti i interesit.

“Kam dy propozime. E para buxhetimi i grave kandidate, që është në kuadër të bashkëpunimit mes PL dhe West Ministers Foundation. Sepse ne gjithmonë kemi qenë në mbështetje të grave dhe vajzave. Mendoj që kjo ka ardhur koha të legjitimohet. Propozimi i dytë ka të bëjë me nepotizmin. Meqenëse ky është shkaku i rrënimit të partisë, unë mendoj se është konflikti i interesit. Pra kryetari i Partisë s’mund të propozojë njerëz me të cilët ka punuar me ta. Në momentin që vijmë në pushtet, nuk mund të emërohen në poste drejtuese” – tha Kryemadhi në hyrje të Pallatit të Kongreseve.

E pyetur nëse do të krijojë fraksion, ajo tha se është kundër formacioneve të tilla brenda partisë.

Kryemadhi shtoi se momentalisht prioritet ka fëmijët e saj.

KONVENTA LIVE:

***

Në garë për kreun e Partisë së Lirisë do të jetë sot vetë ai aktuali, Ilir Meta, përballë Faik Basha, kryetar i degës në Kamëz dhe Myrvete Asqeri, dhe në kuadër të riorganizimit nuk do të ketë kryetar, por president partie, një zv.presidente, dhe një sekretar i Përgjithshëm.

Përkatësisht, për postin e zv.presidentes, është emri Erisa Xhixhos e cila do të mbajë edhe postin e sekretares politike për qarkun Tiranë dhe të sekretarit të të Përgjithshëm Tedi Blushi, njëherësh edhe sekretar politik i qarkut Korçë.

Gjithashtu, në konventë do të votohen 18 emrat e kryesisë së re, listë të cilën e kryeson: Edmond Haxhinasto, kryetar i Komitetit drejtues Kombëtar, më pas vjen Ilir Meta, kryetar e me radhë zëvendës kryetarët dhe dy nënkryetarët.

Konventa është e dyta në një hark kohor dy-vjeçar, pasi me 25 korrik 2022, pas përmbushjes së mandatit kushtetues si kryetar shtetit, ish- presidenti Ilir Meta u rikthye në LSI, ku pasi u votua si kryetar ndërroi emrin në “Partia e Lirisë”.

Rendi i ditës:

Ora: 10:00 – Mbërritja e delegatëve dhe të ftuarve

Fillimi i punimeve të Konventës.

Konventa hapet nga z.Edmond Haxhinasto, Kryetar i Komitetit Drejtues Kombëtar.

Verifikimi i pjesëmarrjes fizike dhe online, si dhe verifikimi i mandateve të delegatëve. (Kryetari i KDK, z.Edmond Haxhinasto)

Paraqitja për miratim e Kryesisë së Konventës, sipas propozimit të Kryesisë së PL, të datës 24 prill 2024.

Ftohet Kryesia të zerë vëndet.

Nderimi i Himnit Kombëtar.

Propozohet Sekretaria dhe Komisioni Zgjedhor i Konventës miratuar me Vendim të Kryesisë, datë 26.04.2024

Lexohet dhe miratohet me votim të hapur Rendi i Ditës.

Himni i Mentor Xhemalit “Për ty Atdhe” (Ftohet në skenë Maksim Xhemali me një fjalë përshëndetëse dhe më pas ftohen të këndojnë të gjithë delegatët dhe të ftuarit)

1. Paraqitja e dokumentit të 5 prioriteteve kryesore të Partisë së Lirisë dhe Ndryshimeve Statutore. (Edmond Haxhinasto, Kryetar i Grupeve të Punës)

2. Fjala e Kryetarit të Partisë së Lirisë, z.Ilir Metaj

3. Përshëndetjet (online dhe në sallë) të Konventës së Partisë së Lirisë nga personalitete publike vendase dhe të huaja, si dhe përfaqësues të partive mike.

Edita Tahiri (Ish Zv/Kryeministre e Kosovës)

Stipe Mesiç (Ish-President i Kroacisë – online)

Steven Bonnar (Deputet Skocez në Parlamentin Britanik – online)

Salvatore Lamirata (Ish-Kryetar i Bashkisë Arbëreshe të Shën Mitrit, Kalabri – online)

Egla Marashi (Themeluese e LRI-së, ish-drejtuese e PL në Lezhë, Michigan, USA – online)

4. Diskutime mbi Dokumentat e 5 prioriteteve të Programit dhe të Statutit.

Prof. Petraq Milo, Sekretar për Ekonominë dhe Financat.

Prof. Edmond Panariti, Sekretar për Bujqësinë dhe Ushqimin

Znj. Erisa Xhixho, NënKryetare dhe deputete e Partisë së Lirisë

Znj. Silva Caka, Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun e Partisë së Lirisë

Ambasador Agim Nesho, Zëvendës-Kryetar i Partisë së Lirisë

Z. Petrit Vasili, NënKryetar dhe deputet i Partisë së Lirisë

Z. Ramadan Kondi, Sekretar për Çështjen e Pensioneve në Partinë e Lirisë

5. Diskutim mbi propozimet e paraqitura për Programin dhe Statutin.

a. Paraqitja e propozimeve (Znj. Monika Kryemadhi, deputete e Partisë së Lirisë)

b. Qëndrimi i Grupit të Punës ndaj propozimeve (Znj. Silva Caka, Sekretare për Marrëdhëniet me Publikun në Partinë e Lirisë)

6. Votimi i hapur për Dokumentin e 5 Prioriteteve dhe votim i hapur për Statutin.

7. Deklarimi i kandidaturave për President të Partisë së Lirisë dhe Zëvendes-President i Partisë së Lirisë.

a. Ilir Metaj (Kandidat për President)

b. Faik Basha (Kandidat për President)

c. Erisa Xhixho (Kandidate për Zv/Presidente)

d. Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente)

e. Miranda Rira (Kandidate për Zv/Presidente)

Kandidaturat paraqiten nga Kryetari i KDK, z. Edmond Haxhinasto.

Fjala e kandidatëve që do të flasin:

a. Faik Basha (Kandidat për President)

b. Erisa Xhixho (Kandidate për Zv/Presidente)

c. Myrvete Asqeri (Kandidate për Zv/Presidente)

d. Miranda Rira (Kandidate për Zv/Presidente)

8. Procesi i votimit për Presidentin e Partisë dhe ZëvendësPresidenten.

Paraqitja e procedurës nga Kryetari i KDK, z.Edmond Haxhinasto dhe fillimi procesit të votimit sipas Qarqeve. (Lista bashkëlidhur)

9. Diskutime të tjera:

Tedi Blushi

a. Pëllumb Dautllari

b. Edmond Panariti

c. Esmeralda Demiraj

d. Agim Nesho

e. Brunilda Paskali

f. Petrit Sinaj

g. Brunilda Haxhiu

h. Fllohe Gojka

i. Ines Shehu

j. Florida Ymeri

k. Lefter Maliqi

l. Dea Nako

m. Kristian Kina

n. Tefta Radëshi

o. Luigj Turmalaj

p. Gisian Dashi dhe diskutime të tjera sipas kërkesave.

Me përfundimin e diskutimeve, deklarohet përfundimi i punimeve të Konventës.

Rezultatet e votimit paraqiten pas përfundimit të votimit dhe numërimit, në komunikim të veçantë me median.