Kryeministri Edi Rama ka publikuar disa prej risive të reja që do të përfitojnë drejtuesit të mjeteve pas kalimit të Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore (kolaudimi) në shteti.

Rama shkruan në Facebook se në përfundim të muajit dhjetor Kontrolli Teknik i mjeteve rrugore do ti kthehet shtetit dhe do të kryhet nga DPSHTRR.

• Mjetet e reja (0 km) 3 vitet e para nuk do kalojnë në Kolaudim

• Mjetet e përdorura, nga 1 herë në vit do ta kryejnë kolaudimin 1 herë në 2 vjet

• Mjetet taksi, autoshkolla dhe mjetet e transportit të mallrave dhe udhëtarëve nga çdo 6 muaj do ta kryejnë kolaudimin vetëm 1 herë në vit!

• Tarifat aktuale nuk do të rriten, megjithëse afati i vlefshmërisë zgjatet

• Rradha famëkeqe e stresit dhe humbjes së kohës “tek Kolaudimi” do marrë fund

• Cilësia e shërbimit do të rritet, përafrimi me Direktivat e BE në fuqi do të përshpejtohet, modernizimi e informatizimi i këtij shërbimi do të jetë prioritet, sikundër është bërë në punën e deritanishme të #DPSHTRR

g.kosovari