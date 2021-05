Pas pezullimit që nga janari i këtij viti, brenda këtij muaj pritet të rifillojë kontrolli teknik i mjeteve. Drejtori i DPSHTRR-së Blendi Gonxhja konfirmon për Report TV se kolaudimi do të nisë këtë muaj.

Ndryshimet në Kodin Rrugor u miratuan në seancën e fundit plenare, dhe tashmë pritet të dekretohen nga Presidenti Ilir Meta që të fillojë menjëherë zbatimi i ligjit. Gonxhja sqaron se kolaudimi do të nisë për 150 mijë mjete që nuk janë përfitues të ndryshimeve ligjore.

“Ne e nisim së pari me mjetet që janë refuzuar në kolaudim vjet, pra ata pa certifikata të vlefshme që s’kanë përfituar as shtyrje as zgjatje afati. Pastaj kemi mjetet me km te regjistruara pas 31.12.2020 që do i nënshtrohen kolaudimit, plus mjetet taksi e autoshkolla e transport udhëtarësh e ambulanca, që u është bërë 12 mujorshi, 6+6, e këto duhen bërë të parat e gradualisht do ecim”, thotë për Report TV Gonxhja./ b.h