Policia e Kavajës ka arrestuar administratorin dhe katër punonjës të një resorti në Golem, të dyshuar për veprën penale “Heqja e paligjshme e lirisë”.
Në pranga u vunë administratori i resortit, shefi i financës,, shefi i sigurisë, si dhe dy punonjës të sigurisë: Saimir Ndreca, Zaho Jaçaj, Artan Kasa, Hamid Sula, Bujar Agolli
Sipas hetimeve paraprake, pesë personat dyshohet se, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, më 18 korrik 2026 kanë penguar dhe kanë mbajtur të mbyllur për një kohë të konsiderueshme, brenda ambienteve të resortit në Golem, punonjësit e Task Forcës së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të cilët po ushtronin detyrën e tyre.
Ngjarja u zbulua pas kallëzimit të bërë nga punonjësit e Task Forcës.
Grupi hetimor po kryen të gjitha verifikimet për zbardhjen e plotë të rastit.
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