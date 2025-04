Agjentë të BKH-së kanë kryer kontrolle pasdite vonë në rezidencën “Kodra e Diellit” në Tiranë.

Burimet thonë se kontrollet janë kryer në të njëjtën godinë brenda rezidencës ku ndodhet edhe apartamenti i Veliajt, por të njëjtat burime konfidenciale sqarojnë se agjentët kanë qenë në një banesë një kat më lart shtëpisë së kryebashkiakut.

Të kontaktuar nga Report TV, avokatët e Erion Veliajt deklarojnë se kontrollet e BKH-së nuk kanë lidhje me Veliajn, pasi nëse do të ishin për të, do të ishin edhe ata të pranishëm gjatë kontrolleve.

Agjentët e BKH-së raportohet se kanë qëndruar përreth dy orë, ndërsa pritet që në vijim të mësohet se në banesën e kujt janë bërë kontrollet dhe me çfarë hetimi lidhen.