Forcat Speciale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, në një operacion të koordinuar me Prokurorinë e Posaçme (SPAK) dhe Byronë Kombëtare të Hetimit (BKH), kanë goditur një rast të mbajtjes së sendeve të ndaluara brenda ambienteve të burgut të Durrësit.
Gjatë një kontrolli të befasishëm dhe të intensifikuar të ushtruar në godinën “B” të këtij institucioni, trupat e sigurisë kanë arritur të gjejnë dhe të sekuestrojnë në cilësinë e provës materiale një aparat celular të tipit iPhone, i cili shoqërohej nga një karikues dhe një fishë lidhëse e improvizuar.
Menjëherë pas konstatimit, janë kryer të gjitha veprimet procedurale përkatëse dhe është mbajtur procesverbali për bllokimin e këtyre mjeteve komunikimi, të cilat janë rreptësisht të ndaluara në ambientet e vuajtjes së dënimit.
Aktualisht, strukturat e specializuara të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Burgje (SHKBB), në bashkëpunim të ngushtë me SPAK dhe BKH, po vijojnë hetimet e thelluara për të zbardhur rrethanat se si këto sende kanë depërtuar brenda rrethimit të sigurisë, si dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore të personave të përfshirë.
Ky operacion vjen si pjesë e strategjisë së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për të forcuar rendin në institucionet penitenciare dhe për të goditur me zero tolerancë çdo formë paligjshmërie që tenton të cenojë sistemin e sigurisë brenda burgjeve shqiptare.
