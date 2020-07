Një i ri ka përfunduar në prangat e policisë, pasi akuzohet për kultivim të lëndëve narkotike.

Në kuadër të operacioni policor “Pult” pas hekurave përfundoi shtetasi me inicialet P. B. 28 vjeç, banues në fshatin Prekal, Shkodër.

Nga strukturat e Komisariatit të Policisë Shkodër pas informacioneve të marra në rrugë operative dhe kontrollit të territorit me dronë dhe helikopter, u bë lokalizimi i një shtetasi i cili në një zonë të pyllëzuar në njësinë administrative Pult, kishte hapur një sipërfaqje toke enkas për të kultivuar kanabis.

Si provë përveç bimëve narkotike janë edhe pamjet e siguruar me dron, ndërkohë që tani 28-vjeçari do të përballet në gjykatë me akuzën ‘kultivim i lëndëve narkotikë’.

