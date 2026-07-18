Një ish-asistente e Jeffrey Epstein ka rrëfyer për BBC detaje të reja mbi mënyrën se si financieri amerikan, i akuzuar për trafikim seksual të të miturve, dyshohet se kontrollonte dhe manipulonte gratë që ndodheshin pranë tij.
Gruaja, e identifikuar me emrin e ndryshuar Anya për të mbrojtur identitetin e saj, tha se për vite me radhë kishte jetuar në një nga apartamentet në Manhattan që përdorej nga Epstein për të strehuar gra të cilat, sipas dëshmive të saj, ai i abuzonte seksualisht.
Ajo e përshkroi sistemin e krijuar nga Epstein si një “sekt”, ku ai ishte figura dominuese dhe ku kontrolli nuk bëhej përmes dhunës së dukshme, por përmes izolimit, varësisë financiare dhe presionit psikologjik.
“Zinxhirët ishin më pak të dukshëm, por ishin aty”, tha Anya për BBC, duke shpjeguar mënyrën se si, sipas saj, Epstein kufizonte lirinë e grave që punonin për të.
Premtime për karrierë në modë dhe një rrjet kontrolli
Sipas rrëfimit të saj, Anya u afrua me Epstein pasi punonte si modele në Evropë. Ajo thotë se fillimisht ai u prezantua si një person me lidhje të fuqishme në industrinë e modës dhe i premtoi mundësi të mëdha profesionale.
Por, sipas saj, marrëdhënia ndryshoi gradualisht. Epstein filloi të ndërhynte në jetën e saj personale, financat, mënyrën e veshjes dhe pamjen fizike.
Anya pretendon se ai e kritikonte vazhdimisht për trupin e saj dhe e detyroi t’i nënshtrohej ndërhyrjeve kirurgjikale që ajo i konsideron të panevojshme dhe që i lanë shenja.
“Ai të bënte të varur prej tij”
Një tjetër ish-asistente e Epstein, Sarah Kellen, ka mbështetur disa nga pretendimet për mënyrën e kontrollit psikologjik. Ajo ka deklaruar se Epstein ishte i aftë të shkatërronte ndjenjën e autonomisë së njerëzve dhe t’i bënte ata të vareshin prej tij.
Sipas Anya-s, Epstein kontrollonte edhe lëvizjet e grave që punonin për të, u monitoronte komunikimet dhe i mbante ato në një gjendje pasigurie të vazhdueshme.
Ajo pretendon se Epstein përdorte edhe materiale komprometuese, përfshirë fotografi intime, si një mënyrë për t’i frikësuar që të mos flisnin kundër tij.
Rekrutimi i grave të tjera
Në rrëfimin e saj, Anya thotë se një pjesë e dhimbshme e përvojës së saj ishte fakti që, sipas saj, asistentet nxiteshin të sillnin gra të tjera në rrethin e Epstein.
Ajo e përshkroi këtë si një “ekosistem abuzimi”, ku viktimat shpesh përfundonin duke u përfshirë në një sistem që shërbente për të zgjeruar kontrollin e tij.
Jeffrey Epstein vdiq në vitin 2019 në një burg në Nju Jork, ndërsa priste gjyqin për akuzat federale për trafikim seksual të të miturve. Vdekja e tij u cilësua zyrtarisht si vetëvrasje.
Rrëfimet e viktimave dhe ish-bashkëpunëtorëve të tij kanë vazhduar të hedhin dritë mbi mënyrën se si funksiononte rrjeti i tij dhe mbi akuzat për abuzime të zgjatura ndër vite.
Leave a Reply