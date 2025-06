Kontrabandë alkooli nga Greqia, ‘Drinks’ prangos shoferin! Nën akuzë edhe 3 doganierët e Kapshticës

Një rast tjetër është goditur sot (7 qershor) nga Policia e Korçës, teksa një person u kap në flagrancë në aksin rrugor Kapshticë-Blilisht, duke transportuar me automjet pije alkoolike që i kishin futur kontrabandë nga Greqia.

Procedohen penalisht edhe 3 punonjës të Degës Doganore Kapshticë, për veprën penale “shpërdorimi i detyrës”. Ngarkesa me pije alkoolike është sekuestruar si provë materiale.

Operacioni policor është koduar “Drinks”, kurse i arrestuari është A. Ll.

“Gjatë kontrollit në këtë automjet, shërbimet e Policisë kanë gjetur një sasi pijesh alkoolike, të cilat dyshohet se janë futur në Shqipëri, pa kryer procedurat e zhdoganimit. Në vijim të veprimeve për këtë rast u arrestua në flagrancë shtetasi A. Ll., 53 vjeç banues në Korçë, për veprat penale “kontrabanda me mallra të tjera” dhe “kontrabandë me mallra që paguhet akcizë”, bëri me dije policia vendore.