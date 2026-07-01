Është mbledhur dhe konstituar Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike.
Mbledhja ka nisur me duartrokitje për Edi Palokën, i cili ka drejtuar Këshillin Kombëtar dhe nuk do të rikandidojë.
Gjatë mbledhjes së sotme do të votohet Kryesia e re e PD dhe kreu i Këshillit Kombëtar.
“Detyra më parësore në gjithë bindjen time është që si qytetarë të bëjmë gjithçka që lëvizja rinore të triumfojë”, tha kryedemokrati Berisha lidhur me protestën. Ai e konsideroi lëvizjen si më madhështoren të organizuar në Shqipëri pas viteve 90′.
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