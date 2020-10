Konspiracionisti Alfred Cako, ishte i ftuar në rubrikën “Rrethi Katror” në “E Diell” në Top Channel.

Cako parashikoi sipas tij se çfarë do të ndodhë në Botë për 30 ditët e ardhshme. Fillimisht sipas Cakos do të ndërpritet për disa ditë interneti dhe do të shkatërrohen platformat e rrjeteve sociale.

Ndërsa më tej shtoi se shërbimi i transfertave të parasë, që kontrollohet nga “bankierët” (një grup prej disa personash për të cilët ai mendon se janë më të pasurit në botë), do të kalojë në një sistem tjetër të kontrolluar nga shteti amerikan.

“Do të ndërpritet për disa ditë interneti, do të shkatërrohen platformat e rrjeteve sociale. Do të merret shërbimi i transfertave të parasë, që kontrollohet sot nga bankierët dhe do të kalojë në një sistem tjetër të kontrolluar nga shteti amerikan, e jo nga korporatat”, tha Cako.

