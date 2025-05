Kur do të zgjidhet Papa i ri dhe kush do të jetë ai ? Këto janë dy pyetjet themelore mbi të cilat është përqendruar vëmendja e agjencive kryesore ndërkombëtare të basteve, të cilat kanë nxjerrë në pah bastet dhe shanset mbi përfundimet hipotetike të Konklavës. Mediat italiane raportojnë se të enjten, më 8 maj, data e zgjedhjes së trashëgimtarit të Francescos, shanset janë 2.10, ndërsa më 9 maj ato jepen me 2.75. Tymi i bardhë në datën e sotme, 7 maj, konsiderohet më pak i mundshëm: probabiliteti është 9. Opsioni i 10 majit konsiderohet i pamundur. Sa i përket kandidatëve për vendin papnor, nuk janë vetëm superfavoritët, Sekretari i Shtetit Pietro Parolin dhe filipinasi Luis Antonio Tagle, por çuditërisht del edhe emri i maltezit Mario Grech.

Qëllimi është një Konklavë dy-tre ditore

Megjithatë, të gjithë lojtarët bien dakord se Konklava nuk do të jetë shumë e gjatë, siç u tha fillimisht. Dy ose tre ditë pune duhet të çojnë në zgjedhjen e kardinalit që do të bëhet Papë. Ata që panë hyrjen e kardinalëve në Santa Marta, shtëpinë ku ata do të qëndrojnë gjatë punës për të zgjedhur papën, thonë se disa prej tyre u panë duke mbajtur bagazhe shumë të lehta, një shenjë besimi në një qëndrim të shkurtër. Oxhaku i Kapelës Sistine do të na tregojë nëse kishin të drejtë, me tymin që do të dalë prej tij çdo ditë duke filluar nga mbrëmja e së enjtes. Një tym ditën e parë, katër në ditët në vijim.

Mes të preferuarave dhe surprizave

Pothuajse me siguri, agjencitë e basteve janë të sigurt, deri të enjten në mëngjes do të shohim vetëm tym të zi që del nga oxhaku. Bastorët bien dakord: dy ose tre fletët e para të votimit kanë të bëjnë me studimin dhe njohurinë. Reformatorët fillimisht mund të zgjidhnin marsejezin Jean-Marc Aveline, ndërsa konservatorët do të ishin të prirur të sugjeronin hungarezin Erdo ose kongolezin Fridolin Ambono. Votat e së enjtes pasdite mund të jenë më të mirat. Por nëse operacionet do të zvarriteshin deri të premten, në këtë pikë kandidatët që nisin si favoritë mund të vuajnë dhe mund të shfaqen “surpriza”, siç është amerikani Robert Prevost.

A do të jetë Papa i ri reformator apo konservator?

Organizatorët e basteve janë të bindur se do të zgjidhet vazhdimësia me Bergoglion: shanset e dhëna me 5 janë që trashëgimtari i Pjetrit të marrë emrin e Francis II, ndërsa për Gjonin dhe Gjon Palin shanset janë 6, dhe për Benediktin 7. Parolin është ende në krye (ai do të fillonte me një konsensus teorik prej rreth pesëdhjetë votash), i cili mbledh favorin e 32% të basteve, i ndjekur nga Tagle me 16%. Ganezit Peter Turkson i jepen 8%, së bashku me hungarezin Peter Erdo, ndërsa Patriarkut të Jerusalemit Pierbattista Pizzaballa i jepet 7%. Sa i përket Grech-ut surprizë, shanset për të vënë bast mbi të kanë rënë ndjeshëm: nga 42 ditë më parë, sot emri i tij është 20.

Kohë vendimtare

Koha do të jetë thelbësore për zgjedhjen. Si Benedikti XVI ashtu edhe Françesku u zgjodhën në ditën e dytë të Konklavit: Ratzinger në votimin e katërt, më 19 prill 2005, Bergoglio në të pestin, më 13 mars 2013. Në Konklavën e fundit, Angelo Scola ishte favoriti. Por zgjatja e operacioneve do të kishte nxitur “surprizën” e Papës që vinte nga Argjentina. Për pasardhësin e tij, fjala shkon tek oxhaku i Kapelës Sistine.