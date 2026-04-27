Zëvendëskryeministri i Kosovës Glauk Konjufca tha se opozita po shfrytëzon krizën për zgjedhjen e presidentit me qëllimin për të rrëzuar qeverinë.
“Duan ta shfrytëzojnë çështjen e presidentit që përmes pamundësimit të kuorumit të çojë në zgjedhje. Shpresa e tyre që përmes shfrytëzimit të institucionit të Presidentit, të rrëzojnë qeverinë. Kjo, i bie që të shkosh shumë larg në betejën politike, për të shfrytëzuar pozitën më të lartë për të rrëzuar qeverinë dhe kryeministrin”, tha Konjufca.
Leave a Reply