Kryeministri Edi Rama tha se mbajtja e Kongresit Botëror të Ligjit në vitin 2027 në Shqipëri është një sinjal i fortë besimi për përpjekjet dhe arritjet e vendit. Nga Madridi, ai u shpreh se do të bëjnë çdo gjë për mikpritjen më të shkëlqyer, duke shtuar se pretendon që Shqipëria të vlerësohet për mikpritjen.

“Sigurisht, na u thanë kaq shumë fjalë inkurajuese për betejën tonë për të reformuar drejtësinë dhe ta bërë Shqipërinë një anëtare krenare të BE, ku shteti i së drejtës është i vendosur njëherë e përgjithmonë. Po, jam shumë mirënjohjes Havier dhe udhëheqjes së tij që jo vetëm erdhën por po kështu panë dhe mblodhi të gjitha informacionet objektive rreth reformës tonë shumë sfiduese por deri më tani mjaft të duartrokitur.

Jam i hapur për pyetje por më duhet të them se fakti që Shqipëria do të mikpresë Kongresin Botëror të Drejtësisë është shpërblimi më inkurajues për të gjitha përpjekjet dhe arritjet. Po kështu, ky është sinjal mjaft i fortë besimi që vjen me përgjegjësinë për të bërë më mirë dhe për të përfaqësuar një vend që vjen nga një e shkuar e vështirë por përmes partneriteve dhe vizionit të duhur mund të tejkalojë të shkuarën më të keqe. Kur vjen fjala për të ndërtuar institucione të besueshme dhe të garantuar që shteti i së drejtës të jetë një mënyrë jetese.

Do të bëjmë gjithçka që të jemi mikpritës të shkëlqyer, që të mposhtim mikpritjen e Republikës Domenikane dhe shumë të tjerave. Mund të jemi pas në shumë gjëra por pretendojmë Kupën e Botës në mikpritje. Jemi të pamohueshëm në mikpritje dhe duhet ta tregojmë këtë.”, u shpreh Rama.