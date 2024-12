Sëmundja misterioze në Kongo prek kryesisht fëmijët: “nën 15 vjeç” përbëjnë 81% të viktimave. Çfarë po bëhet për të diagnostikuar këtë infeksion? Ja disa pyetje dhe përgjigje për situatën aktuale.

1 Ku ndodhet shpërthimi i epidemisë ? Zonat e prekura nga sëmundja misterioze në Kongo janë shtatë nga 30 në distriktin shëndetësor të Panzi, afërsisht 755 kilometra në jug-lindje të Kinshasës dhe 480 kilometra nga kryeqyteti i provincës. Panzi ndodhet në një zonë të izoluar në provincën Kwango, me vështirësi aksesi veçanërisht gjatë sezonit të shirave, në kufi me Angolën. U deshën dy ditë që ekspertët e epidemiologjisë nga Republika Demokratike e Kongos të mbërrinin në vend. Infrastruktura shëndetësore pothuajse nuk ekziston. Popullsia jeton në një gjendje të pasigurt të përgjithshme, duke vuajtur nga mungesa e aksesit në ujë të pijshëm dhe ilaçe, energji elektrike dhe internet. Shkalla e kequshqyerjes (61%) është ndër më të lartat në vend dhe tashmë dy vite më parë rajoni u godit nga një epidemi e rëndë e etheve tifoide. Epidemitë e Konzo (një sëmundje neurodegjenerative që supozohet se shkaktohet nga toksinat ushqimore), kolera, malaria dhe salmoneloza, shpesh të rënduara nga kequshqyerja e përhapur tek fëmijët dhe adoleshentët.

Nuk e dimë ende. Panzi është “një zonë e largët me kapacitete të kufizuara për sa i përket laboratorëve dhe ambienteve shëndetësore, çka bën të mundur që të jetë një patogjen ekzistues, por ende i padiagnostikuar”, thonë gjithmonë nga Gjeneva. Dhe shtojnë: “Jemi në pritje të rezultateve të analizave laboratorike, ndaj për momentin flitet për një sëmundje të padiagnostikuar dhe jo për një sëmundje të panjohur. Rezultatet e para do të arrijnë në ditët në vijim nga laboratorët në qytetin e afërt të Kikwit. Testet do të përfshijnë kontrolle për gripin – duke qenë kulmi sezonal në rajon –, Covid 19, malarje dhe fruth, ndër sëmundje të tjera. Është gjithashtu e mundur që shpërthimi po kap shumë patologji në të njëjtën kohë.”

7 A ka rrezik që infeksioni të përhapet edhe jashtë Kongos?

“Zona shëndetësore Panzi ndodhet në provincën e Kwango, në jug-perëndim të vendit, në kufi me Angolën. Kjo ngre shqetësime për një rrezik të mundshëm të transmetimit ndërkufitar. Për momentin, asnjë rast me paraqitje klinike të ngjashme me atë të vërejtur nuk është raportuar në Angola, por rreziku i përhapjes përtej kufirit mbetet. OBSH në Angola është alarmuar dhe po bashkëpunon me autoritetet kombëtare”, thonë nga agjencia e OKB-së.