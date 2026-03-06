Franca ka bërë të ditur se po ka dërguar anijen Tonnerre, një anije transportuese helikopterësh amfibe të klasës Mistral, në Mesdhe për të forcuar praninë ushtarake franceze në rajon, mes tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Sipas shtabit të përbashkët të mbrojtjes franceze dhe raportimeve të BFM TV, anija Tonnerre u nis sot nga baza detare në Toulon dhe po drejtohet drejt Mesdheut lindor.
Kjo anije multifunksionale mund të mbajë helikopterë, anije zbarkimi, trupa dhe të shërbejë si spital fushor ose platformë komandimi – shpesh përdoret për evakuime të qytetarëve në kriza (si potencialisht francezët dhe evropianët nga Libani).
Ky vendim plotëson vendosjen e fundit të anijes aeroplanmbajtëse Charles de Gaulle (porte-avions me energji bërthamore), e cila u ridrejtua nga deti Baltik/North Atlantic (ku po merrte pjesë në ushtrime NATO) drejt Mesdheut lindor.
Presidenti Emmanuel Macron e shpalli më 3 mars 2026, duke theksuar se qëllimi është përforcimi i sigurisë në Mesdhe, mbrojtja e interesave franceze dhe evropiane, siguria e rrugëve detare tregtare (përfshirë kërcënimet për transportin e naftës dhe gazit) dhe mbrojtja e aleatëve – jo për të siguruar ngushticën e Hormuzit.
Macron tha se Charles de Gaulle, me avionët e saj luftarakë Rafale dhe eskortën e fregatave, do të mbërrijë në zonë brenda pak ditësh (rreth 10 ditë udhëtim). Forcat franceze kanë rrëzuar dronë dhe raketa në mbrojtje legjitime që nga fillimi i konfliktit.
Kjo lëvizje e Francës vjen mes luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, që filloi më 28 shkurt 2026 me sulme masive ajrore që vranë Udhëheqësin Suprem Ayatollah Ali Khamenei, zyrtarë të lartë ushtarakë dhe civilë (përfshirë mbi 150 vajza shkolle në një sulm).
Irani u hakmor me sulme masive me raketa dhe dronë ndaj bazave amerikane, objekteve diplomatike, personelit ushtarak në rajon dhe qyteteve izraelite. Konflikti po zgjerohet, me viktima të mëdha, shkatërrime dhe rrezik për furnizimet globale me energji.
Vendosja franceze duket mbrojtëse dhe stabilizuese (përfshirë evakuime të mundshme, mbrojtje ajrore dhe mbështetje për aleatë), pa pjesëmarrje direkte në sulme kundër Iranit.
Mbretëria e Bashkuar dhe disa vende evropiane kanë lëvizur po ashtu asete ushtarake për arsye të ngjashme.
