Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, Emilio Çika i ftuar në “Tirana Live” në ABC News, deklaroi se konflikti mes SHBA-së dhe Iranit ka hyrë në një fazë të re përshkallëzimi. Sipas tij, kundërpërgjigjet e Iranit kanë zgjeruar hartën e përplasjes, duke përfshirë vende kyçe të rajonit dhe zona pranë Turqisë, ku janë raportuar edhe raketa balistike.
Ai theksoi se lufta duhet parë në një kontekst më të gjerë gjeopolitik, që lidhet me përpjekjet për kontroll strategjik në Euroazi dhe me burimet energjetike të Iranit. Eksperti ngriti pikëpyetje mbi legjitimitetin ndërkombëtar të ndërhyrjes, duke theksuar se SHBA dhe Irani ndodheshin në fazë diskutimesh diplomatike në momentin e sulmit.
Sipas tij, ndërhyrjet ushtarake gjatë negociatave bien ndesh me traditën diplomatike dhe mund të konsiderohen shkelje e së drejtës ndërkombëtare. Ai shtoi se zhvillimet e fundit pritet të ndikojnë edhe në balancat politike brenda vetë Shteteve të Bashkuara.
“Kemi kundërpërgjigje që kanë ardhur nga Irani. Lufta është përshkallëzuar në një nivel të tillë ku ka përfshirë vendet kryesore të rajonit, por edhe pak më larg, siç është Qipro. Sot kishim një përshkallëzim të situatës, ku kishte raketa balistike në afërsi të Turqisë. Në këtë kuadër duhet parë pse ndodhi e gjitha kjo. Pse nisi lufta? Për të pasur një kontroll të madh të Amerikës, në euro Azi. Ka të bëjë edhe me kontrollin e burimeve energjitike të Iranit.
Venezuela ishte një test i suksesshme i Amerikës. Duhet parë një kontekst tjetër të momentit kur u krye ky sulm dhe të legjitimitetit të këtij sulmi. Duhet parë legjitimiteti ndërkombëtar i saj. SHBA dhe Irani ishin në një fazë diskutimesh, dhe siç e do tradita diplomatike, kur vendet janë në diskutime diploimatike, nuk bëhet asnjë ndërhyrje, kjo mund të cilësohet edhe si një shkelje e të drejtës së shtetit. Nëse do të shohim hapat që ka ndjekur Trump, ishte për tërheqjes së Amerikës, së fokusit brenda vetë Amerikës. Kjo luftë do të ndikojë në balancat politike në SHBA”, tha Çika.
