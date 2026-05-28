Rreth një javë më parë, në zyrat e kompanisë “Finman shpk” është paraqitur Sokol Agalliu, një prej aksionerëve të kompanisë, i cili së fundmi ka pasur probleme me aksionerët e tjerë. Mes Agalliut dhe punonjëse të kompanisë ka pasur një konflikt verbal, i cili ka përfunduar me rrahjen nga vetë Agalliu të një juristi të kompanisë.
Për rastin, është bërë denoncim në polici, dhe pasi blutë kanë mbledhur provat në vendin e ngjarjes kanë arrestuar Sokol Agalliun, i cili pas 72 orësh është liruar me masë më të butë nga Gjykata Penale e Tiranës.
Këtë të hënë, Agalliu është paraqitur sërish në kompani me pretendimin për të marrë pjesë në mbledhjen e bordit drejtues, por nuk është lejuar prej konflikteve që ata kanë pasur që më herët, që dyshohet për një vjedhje të brendshme në kompani.
Sipas burimeve pranë policisë, edhe këtë të hënë ka pasur tension mes tij dhe anëtarëve të tjerë të bordit, deri në konfrontim fizik të të dyja palëve. Policia ka kryer veprimet në vendngjarje, ka marrë dëshmitë e personave të përfshirë dhe po vijon hetimet deri në zbardhjen e plotë të konfliktit të sotëm.
