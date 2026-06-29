Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 21:30, në zonën e Shkallnurit në Durrës, ku disa persona janë përplasur fizikisht midis tyre.
Sipas informacioneve paraprake të Policisë, shtetasi M. M., rreth 45 vjeç, me shtetësi sllovene (i cili dyshohet se jetonte në kushte endacakësh), është konfliktuar me një grup personash ende të paidentifikuar.
Pas konfliktit, autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes.
Si pasojë, 45-vjeçari ka pësuar dëmtime fizike, të dyshuara si të shkaktuara me mjet prerës. Ai është transportuar në spital, ku po merr ndihmë mjekësore.
Ndërkaq, grupi hetimor i Durrësit, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, ka nisur menjëherë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit, identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar, ndërsa materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë për veprime të mëtejshme penale.
Njoftimi: Durrës / Informacion paraprak
Rreth orës 21:30, në zonën e Shkallnurit, dyshohet se shtetasi M. M., rreth 45 vjeç, nga Sllovenia, (i cili dyshohet se jetonte në kushte endacake), është konfliktuar fizikisht me disa persona, ende të paidentifikuar, të cilët më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes.
Si pasojë e konfliktit, 45-vjeçari ka pësuar dëmtime fizike, të dyshuara të shkaktuara me mjet prerës, dhe ndodhet në spital, ku po merr ndihmë mjekësore.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe shoqërimin e personave të dyshuar.
Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
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