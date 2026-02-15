Një ditë pasi bërja publike e romancës së tij me modelen shqiptare, Adrola Dushi bëri bujë në rrjet, artisti Capital T ka zbuluar se pse dyshja zgjodhi ta mbante “të fshehtë” dashurinë mes tyre.
Në fjalën e tij gjatë podcastit të Grida Dumës, artisti theksoi se romanca e tyre nuk ka qenë kurrë sekret por thjesht private.
Këngëtari është me mendimin se gjërtat që i do me zemër duhen mbrojtur nga vëmendja e njerëzve, sidomos në kohët e sotme kur dhe detaj më i vogël rreth jetës së personazheve publikë bën bujë në rrjet
Pjesë nga biseda:
Grida Duma: Mirë unë e mbajta fjalën, nuk të bëra asnjë pyetje emrash.
Capital T: Ti nuk ma dhe fjalën, ishte zgjedhja jote gjithmonë kështu, të cilën unë e kam vlerësu edhe.
Grida Duma: Gjithmonë me veten e kemi.
Capital T: E kam te ajo që arsyeja pse nuk ndjehem shumë me dalë nëpër media është veçse me më pyt për gjërat e thjeshta ose me diskutu sendet e thjeshta janë sene që i dinë të gjithë. Domethënë pavarësisht zgjedhjes time për me mbajt një privatësi nuk është sekret. S’ka qenë zgjedhje me majt sekret, ka qenë zgjedhje me majt privatësi.
Grida Duma: Absolut. Është, kjo ekziston, kjo po unë po kam qejf me majt qashtu. Ta ruaj unë siç e dua unë.
Capital T: Normal që edhe senet që janë të rëndësishme për ty njeri i run me fanatizëm, do me i mbrojt çka do që ka rëndësi për ty. Edhe në një kohë si kjo e sotit unë konsideroj që mbrojtja më e mirë është kjo që unë kam vendos me bo në qit formë të gjitha gjërave të mia.
