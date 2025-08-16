Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka deklaruar se do të takohet me Donald Trump në Uashington të hënën.
Kjo vjen menjëherë pasi Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan kishte folur me Zelenskyy në një telefonatë të gjatë pasi ai u takua me presidentin rus Putin në Alaska mbrëmë.
Air Force One është ulur, me Donald Trump që ka lënë avionin presidencial për t’u kthyer në Shtëpinë e Bardhë.
Ishte rreth orës 2:45 të mëngjesit sipas orës lokale (7:45 të mëngjesit sipas orës së Mbretërisë së Bashkuar) kur Trump hipi në një makinë në Bazën e Përbashkët Andrews në Maryland.
