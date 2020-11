Në Romë u zhvillua konferenca me temë: “Shqiptarët në Itali: Puna, Integrimi dhe Mbrojtja Sociale”, e cila diskutoi problematikën e njohjes të së drejtës së pensioneve për qytetarët shqiptarë në Itali, e cila prek nje numur të madh prej tyre. Organizatoret e kësaj konference ishin një numur sindikatash dhe institucionesh italiane si FaiCisl (Sindikata e Punëtorëve të Industrisë Agrare), INAS (Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqerore), Confronti (Qendra e Studimeve Sociale, Politike e Fetare) në bashkëpunim me Ambasadën e Shqiperisë në Itali. Ky ishte hapi i parë i një fushatë sensibilizuese publike ndaj institucioneve dhe politikës italiane për të marrë vendime konkrete në planin e njohjes të së drejtës së pensioneve për qytetarët shqiptarë me vendbanim të rregullt në Itali.

Nga pala shqiptare në këtë aktivitet morën pjesë zëvendësministri i Evropës dhe Punëve të Jashtme, Sokol Dedja, në cilesinë e Koordinatorit Kombëtar për Mbrojtjen Sociale dhe Pensionet për shqiptarët në Diasporë dhe ambasadorja e Shqipërisë në Rome, Anila Bitri. Nga pala italiane moren pjesë zevendesministrja e Punës dhe Çeshtjeve Sociale, Francesca Puglisi; Senatori Tommaso Nannicini (PD), Kryetar i Komisionit parlamentar për Punën dhe Mbrojtjen Sociale; Sekretari i Përgjithshem i FAI CISL Onofrio Rota; Presidenti i INAS CISL Gigi Petteni; Sekretari i Përgjithshem i CISL Giulio Romani, dhe sociologu Rando Devole.

Gjatë konferencës, që u u ndoq online nga afërsisht 42 mijë shikues përmes faqeve zyrtare në Facebook të FAI CISL, Centro di Studi Confronti dhe të Ambasadës së Shqipërisë në Romë u paraqitën dëshmi të gjalla të qytetarëve shqiptarë që kanë punuar dhe kontribuar gjatë këtyre tri dekadave në Itali. Në Konferencë u theksua se cështjet e mbrojtjes sociale dhe të pensioneve janë një proces i vazhdueshëm dhe se po përparohet drejt një marrëveshjeje përfundimtare mes të dy vendeve. Njohja e së drejtës së pensioneve për qytetarët shqiptarë dhe marrëveshja eventuale do të jetë një deshmi tjeter e thellimit të marrëdhenieve të ngushta te partneritetit strategjik mes Shqiperisë dhe Italisë, nënvizoi Konferenca