Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, OltaXhaçka, priti në një takim, ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Hungarisë, Péter Szijjártó, i cili zhvilloi një vizitë një-ditore në Shqipëri.

Dy ministrat evidentuan detyrimet e përmbushura nga Shqipëria dhe ndanë të njëjtin mendim se integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian është domosdoshmëri në funksion të sigurisë së vetë unionit.

“Ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë! Dhe presim që BE t’i qëndrojë fjalës së saj për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare, brenda Presidencës portugeze. Shqipëria do të vazhdojë me reformat dhe punën për modernizimin e vendit, ashtu siç do të vazhdojë të luajë një rol kyç konstruktiv në ruajtjen e paqes e stabilitetit në rajonin tonë, ashtu siç ka bërë deri më sot”, deklaroi ministrja Xhaçka.

Temë e bisedimeve ishin edhe marrëdhëniet ekonomike. Ministrja Xhaçka theksoi se, për të dy vendet, diplomacia ekonomike është një prioritet dhe për këtë, ajo siguroi homologun se investitorët hungarezë në Shqipëri do të gjejnë një mjedis mikpritës e të favorshëm për investimet e tyre.

