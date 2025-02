Pas takimit me nënpresidentin e SHBA JD Vance, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se dyshja zhvilluan një “bisedë të mirë” dhe se ky ishte takimi i tyre i parë, por jo i fundit.Screenshot_13

Presidenti Volodymr Zelensky tha se nevojitet më shumë punë për të hartuar një plan për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë gjatë një takimi me Zëvendës Presidentin e SHBA JD Vance.

“Në të vërtetë ajo që duhet të bëjmë është të flasim më shumë, të punojmë më shumë dhe të përgatisim planin, si të ndalojmë Putinin dhe të përfundojmë luftën”, tha Zelensky, i cili më herët tha se do të zhvillonte bisedime me presidentin rus Vladimir Putin vetëm pasi të dakordësohet për një plan paqeje me udhëheqësit e SHBA-së dhe BE-së.

Zelensky shton se Ukraina dëshiron paqen, por ka nevojë për garanci reale sigurie, duke thënë se është “mirënjohës” për mbështetjen amerikane.

Presidenti Zelensky u takua sot me Nënpresidentin amerikan JD Vance.

Shumë analistë, veçanërisht në Evropë, shpresojnë se zoti Vance do të hedhë pak më shumë dritë mbi idetë e Trump për arritjen e zgjidhjes së negociuar të luftës në Ukrainë.

Në fjalimin e tij gjatë konferencës së Mynihut, Nënpresidenti Vance u dha leksione zyrtarëve evropianë mbi fjalën e lirë dhe migrimin ilegal në kontinent. Ai paralajmëroi zyrtarët evropianë se rrezikojnë të humbasin mbështetjen e publikut nëse nuk ndryshojnë shpejt kursin.

“Nese keni frikë nga votuesit tuaj, Amerika nuk ka se si t’ju shpetojë”, tha Nënpresidenti Vance.

Fjalimi i zotit Vance dhe përmendja e luftës 3-vjeçare në Ukrainë, u bë në një kohë shqetësimi dhe pasigurie të fortë mbi politikën e jashtme të administratës Trump.

“Uashingtoni tani ka një udhëheqës të ri. Nën udhëheqjen e Donald Trumpit, ne mund të mos pajtohemi me pikëpamjet tuaja, por ne do të luftojmë për të mbrojtur të drejtën tuaj për ta thënë atë publikisht”, tha Nënpresidenti Vance ndërsa publiku duartrokiste.

Nënpresidenti gjithashtu paralajmëroi zyrtarët evropianë kundër migracionit të paligjshëm, duke thënë se elektorati nuk votoi për të hapur “portat që të vërshojnë miliona emigrantë të pa verifikuar”.

Ai iu referua një sulmi të enjten në Mynih, ku i dyshuari u njoftua së është një afgan 24-vjeçar, i cili mbërriti në Gjermani si azilkërkues në vitin 2016.

Gjatë incidentit mbi 30 persona u plagosën dhe duket se ai ishte i motivuar nga ekstremizmi islamik.