Konferenca e Dytë Botërore e Klasikëve do të mbahet në Athinë, Greqi, më 9 dhe 10 qershor, njoftuan të hënën organizatorët në një konferencë shtypi në Pekin.
Konferenca do të bashkojë studiues kryesorë në studimet klasike, si dhe ekspertë në qytetërim, kulturë dhe arkeologji nga Kina dhe vende të tjera, për të diskutuar mbi çështje që lidhen me qytetërimet klasike dhe për të promovuar shkëmbimet akademike dhe ndërtimin e konsensusit në studimet klasike globale, sipas organizatorëve.
Ngjarja organizohet bashkërisht nga Akademia Kineze e Shkencave Sociale, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Kulturës dhe Turizmit e Kinës, Ministria greke e Kulturës dhe Akademia e Athinës. Përveç ceremonisë së hapjes, seancës plenare dhe ceremonisë së mbylljes, konferenca do të përfshijë katër forume paralele që përqendrohen në tema duke përfshirë virtytin dhe arsimin, komunitetet etike në shoqëritë në ndryshim, qasjen e bazuar mbi qytetërim për rendin global dhe rolin e vlerave humaniste në epokën digjitale.
Konferenca e Parë Botërore e Klasikëve, 2024, Kinë/Foto nga VCG
Konferenca e parë Botërore e Klasikëve u mbajt në Pekin në vitin 2024. Eventi tërhoqi mbi 600 pjesëmarrës, përfshirë ata nga departamentet dhe institucionet përkatëse të Kinës dhe Greqisë, si dhe ekspertë, studiues, figura kulturore, përfaqësues të të rinjve dhe profesionistë të medias nga e gjithë bota.
