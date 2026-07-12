Reperi me famë botërore Kanye West mbajti mbrëmjen e djeshme (11 korrik) koncertin e shumëpritur në Tiranë, duke sjellë në kryeqytetin shqiptar mijëra fansa nga vendi dhe rreth 80 shtete të botës.
Koncerti u zhvillua në “Eagle Stadium”, arena e ndërtuar posaçërisht për këtë event në zonën e Kasharit, ku të pranishmit përjetuan një mbrëmje spektakolare me performancën e artistit amerikan.
Pak orë pas koncertit, kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje nga atmosfera e mbrëmjes, duke e cilësuar organizimin e këtij eventi si një investim me ndikim të rëndësishëm për vendin.
“MIRËMËNGJES dhe me videokartolinën e një mbrëmjeje magjike të Tiranës, ku dje 80 kombësi u bënë bashkë në koncertin kult të Kanye West, një investim i shkëlqyer jo thjesht për imazhin e Shqipërisë turistike, por edhe për impaktin pozitiv në ekonominë e kryeqytetit, ju uroj një të diel të bukur”, shkroi Rama.
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