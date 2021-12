Sekretari për Organizimin Digjital në PD, Endri Hasa dhe Anëtari i Këshillit Kombëtar Çlirim Gjata debatuan në studion e Euronews për zhvillimet e fundit në PD.

Z.Hasa deklaroi se PD po përgatitet për Kuvendin Kombëtar të 18 dhjetorit dhe se ajo që po ndodh në kampin tjetër po mban peng partinë.

“PD në këto 3 muaj ka qenë një situatë të vështirë, ka qenë një situatë të imponuar prej një halli që Sali Berisha nuk e kishte me PD-në, me Bashën, por me SHBA-në sepse u shpall non-grata. Ajo që ndodh është një proces që do ta mbajë peng PD-së”, u shpreh Hasa.

Ai nënvizoi se gjithë PD-ja është e bashkuar për një parti që duhet të transformohet dhe që duhet të shohë drejt të ardhmes.

Ndërsa, z. Gjata tha se nuk është e nevojshme të mbahet një kongres apo kuvend tjetër, kur vendime të tilla janë marrë më herët për riorganizimin.

Ai shtoi se Kuvendi i 11 dhjetorit u bë për të shmangur shpërbërjen e PD-së.

Sa i përket shpalljes non-grata të Berishës, ai tha se ish-kryeministri e ka trajtuar këtë si një çështje personale.

Sipas tij situata erdhi në këtë pikë, pasi Basha nuk po bënte opozitë dhe po bashkëpunonte me Ramën. Ai hodhi akuza se Rama dhe Basha po bëjnë marrëveshje të reja për ndryshimet kushtetuese.

“Largimi i Berishës ishte pika që derdhi gotën. Ku e ka PD luksin që të përzërë njerëzit e saj? PD nuk përçahet, aq më tepër pas datës 11.

Pritëm të fillonte një opozitë e egër kundër Ramës. Të rrimë me Bashës që nuk e sjell dot PD-në pushtet? 500 delegatë kanë shkarkuar Bashën”, tha Gjata.

Ndërsa Hasa reagoi duke thënë se nuk kemi pse të fokusohemi me hallet personale të Berishës, por të merremi me arrestimin e ish-ministrit.

Ai e quajti Gjatën, komunist.

“Është mirë që t’i thonë zotit Basha kur ta takojnë në PD që këto gjëra kam thënë për Çlirim Gjatën, se nuk besoj se Basha është zgjuar të dëgjojë çfarë thotë, pastaj bisedojmë bashkë. Këto janë të turpshme,” u përgjigj Gjata.

g.kosovari