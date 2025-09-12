Ish-presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, është dënuar me 27 vjet e 3 muaj burg nga Gjykata e Lartë e Brazilit, pasi u shpall fajtor për udhëheqjen e një komploti për grusht shteti ushtarak pas humbjes së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2022.
Vendimi historik u mor nga një panel prej pesë gjyqtarësh, ku katër votuan për dënim dhe një për lirimin e tij. Bolsonaro akuzohet se ka kërkuar ndërhyrje të ushtrisë për të qëndruar në pushtet dhe se ka përhapur akuza të pabazuara për manipulim të zgjedhjeve.
Përveç burgut, Bolsonaro është ndaluar të kandidojë për poste publike deri në vitin 2033, duke përjashtuar çdo mundësi rikthimi në zgjedhjet presidenciale të 2026-ës. Ai aktualisht ndodhet nën arrest shtëpie, pasi autoritetet e konsideruan rrezik për arratisje.
Avokatët e Bolsonaros e quajtën vendimin “absurdisht të tepruar” dhe thanë se do të apelojnë, edhe pse mundësitë për sukses janë të kufizuara. Ai vetë e ka cilësuar procesin si një “gjueti shtrigash” politike.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump dhe Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, kanë kritikuar ashpër vendimin, duke e krahasuar me ndjekjet ligjore ndaj Trump në SHBA. Autoritetet braziliane reaguan duke thënë se nuk do të tremben nga presione të jashtme dhe se demokracia është më e fortë se kurrë.
Prokurorët zbuluan se Bolsonaro kishte kërkuar nga komandantët ushtarakë të kryenin një grusht shteti, si dhe kishte dijeni për plane për atentat ndaj presidentit aktual Luiz Inácio Lula da Silva dhe zyrtarëve të tjerë.
Ai u shpall fajtor për pesë akuza kryesore që përfshijnë: Organizim të një grupi kriminal, Komplot për grusht shteti, Përhapje të informacioneve të rreme, Dëmtim të institucioneve demokratike, Rrezikim të rendit publik dhe të trashëgimisë kulturore dhe Pasojat për vendin dhe të ardhmen politike.
