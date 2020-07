Përgatiti JavaNews.al

“Para së gjithash, lajmi i mirë është se Covid-19 nuk është virus vdekjeprurës”. Kështu shprehej Anselm Lenz, një nga intelektualtët e njohur gjermanë në faqen e tij më 21 mars. Faqja në fjalë njihet si ‘vatër’ e konspiracionit pro-rus ndërsa në rastin konkret Lenz denonconte panikun moral të elitave ndaj koronavirusit.

Dramaturgu dhe shkrimtari i sipërpërmendur njihet për qëndrimet e tij të ashpra anti-kapitaliste si dhe themelimin e grupit “Haus Bartleby”. Por në artikullin e botuar atë ditë në portalin “Rubikon”, Lenz i minimizon efektet e Covid-19 dhe denoncon një sulm të supozuar ndaj Kushtetutës përmes kufizimit të lirisë nga autoritetet. Ai madje shprehet se bëhet fjalë për një komplot për të mbuluar një të vërtetë të madhe. Sipas tij, kapitalizmi po rrëzohej.

Artikulli me gjasë i parapriu një fushatë anti-kufizuese të Lenz. Shtatë ditë më vonë ai u pa në shesh duke protestuar së bashku me disa punëtorë. Kjo shënoi edhe demonstrimin e parë kundër masave anti-Covid, në sheshin “Roza Luksemburg”. Por shënoi edhe fillimin e një prej fenomeneve shqetësuese që do të shoqërohej gjatë pandemisë. Tubimet javore të ekstremistëve nga të gjithë krahët si dhe atyre që u besonin teorive konspirative, u shtrinë kudo.

Në mënyrë dramatike Gjermania u përfshi nga protesta në Berlin, Shtutgart, Hanover, Mynih dhe qytete të tjera. Gjithashtu falë grupeve në aplikacionin Telegram, fjala u përhap.

Gënjeshtra të tilla si shpikja në laborator e virusit, apo legjenda se atë e kishte krijuar Bill Gatës, nisën të qarkullonin shpejt dhe jo vetëm në sheshe.

Sipas hulumtimeve nga analisti Filip Kajsel, ishin plot 19 vide në YouTube që përhapnin lajme false dhe këto material ishin parë nga 12 milionë persona në javët më akute të pandemisë. Po të njëjtat video, ato ishin shpërndarë 300 mijë herë në Facebook.

Prania në të njëjtin shesh të ekstremistëve të majtë dhe të djathtë habiti këdo, ndërsa mediat e cilësuan si një fron anti-demokratik. Pankartat përmbanin slogane në mbështetje të Trump dhe Putin.

Protestat si dhe sjelljet e njerëzve pa maska apo duke mos respektuar distancat u cilësuan shqetësuese nga Angela Merkel në një takim me dyer të mbyllura të partisë CDU. Sipas kancelares, këto tubime fshihnin një “regji ruse”.

Por Anselm Lenz nuk u mjaftua me kaq. Për ta mbajtur turmën të karikuar, ai themeloi një revistë në internet të quajtur “Qendra e Komunikimit dhe e Rezistencës Demokratike”.

Në një intervistë me një protagonist tjetër të atyre shesheve dhe dezinformatave të komplotit, Ken Jebsen, Lenz thotë se shteti do të komplotonte “së bashku me ndërmarrjet farmaceutike dhe dixhitale për të rrëzuar demokracinë”. Pandemia do të lidhej me “fundin e kapitalizmit të tregut financiar, siç e kemi njohur”.

Krahas atyre që nxitën turmën apo pjesëmarrëve në sheshe, aktivistë të tjerë pro-rusë gjallëruan protestat e “Rosa Luksemburgut”. Një bashkëpunëtor i faqes Rubikon, Peter Novak, si dhe blogerit famëkeq pro-Putian Billy Six. Të gjithë u bashkuan në protesta kundër një “Corona-Diktature” të supozuar, “diktaturë koronavirus” dhe në dashuri të pakushtëzuar për Vladimir Putin.

Por, sa kanë ndikuar paranojakët tek gjermanët, të cilët për dy muaj shëtisnin çdo të shtunë në disa nga qytetet kryesore gjermane dhe infektuan në internet me video dhe mesazhe të rreme për virusin?

Vështirë të thuash. Por një sondazh interesant i qershorit nga instituti demoskopik Allensbach tregon se gjermanët mund të jenë më pak të përshkueshëm nga teoricienët e konspiracionit sesa popujt e tjerë.

53% i konsiderojnë ata “të çmendur”, përkundër 18% të francezëve, 32% të amerikanëve dhe 30% të britanikëve. Sidoqoftë, 18% e gjermanëve mendojnë se teoritë klasike të komplotit janë më të vërteta “sesa përfaqësohen zyrtarisht”, domethënë nga media tradicionale.

Përkthyer nga JavaNews, me shkurtime nga “La Repubblica”