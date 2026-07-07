Parlamenti Evropian miratoi të martën rregulloret e përditësuara të të drejtave të pasagjerëve ajrorë që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulëse falas për fëmijët dhe t’u kërkojnë kompanive ajrore të përfshijnë tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave.
Rregullat e reja, të dakorduara me Këshillin e BE-së, u miratuan nga ligjvënësit me një votim 646-12 me tre abstenime.
Legjislacioni, i cili ka qenë në fuqi që nga viti 2004, është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen me ndërprerje të udhëtimit, duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anuluara ose të refuzimit të hipjes.
Sipas rregullave të rishikuara, pasagjerët do të vazhdojnë të kenë të drejtën e rimbursimit ose ndryshimit të rrugës në rast anulimesh dhe do të mbeten të pranueshëm për kompensim për vonesat që kalojnë tre orë, anulimet e shpallura më pak se 14 ditë para nisjes dhe refuzimin e hipjes.
Pasagjerët do të marrin 250 euro për fluturime deri në 1.500 kilometra, 400 euro për fluturime brenda BE-së që kalojnë 1.500 km dhe udhëtime të tjera midis 1.500 dhe 3.500 km dhe 600 euro për fluturime më të gjata.
Rregullat e përditësuara paraqesin një sistem më të thjeshtë rimbursimi dhe kompensimi.
Pasagjerët do të kenë nëntë muaj kohë për të paraqitur kërkesat për kompensim, ndërsa linjat ajrore do të kenë 30 ditë për të paguar kompensimin ose për të shpjeguar pse një kërkesë refuzohet dhe për të informuar pasagjerët për procedurat e ankesës.
Rregullat gjithashtu paraqesin të drejta të reja për udhëtarët, duke përfshirë lejimin e pasagjerëve me bileta kthimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimin në dalje, pa tarifa shtesë.
Linjave ajrore do t’u kërkohet të përfshijnë koston e bagazhit të dorës në tarifat e shfaqura në fillim të procesit të rezervimit.
Pasagjerëve që zgjedhin të udhëtojnë pa bagazh dore mund t’u ofrohen ende tarifa më të ulëta.
Tarifat shtesë për korrigjimin e gabimeve të vogla drejtshkrimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimi të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më.
Pasagjerët do të kenë gjithashtu të drejtën për të marrë një kartë hipje digjitale pa pasur nevojë për një aplikacion specifik të linjës ajrore ose llogari përdoruesi.
Legjislacioni kërkon që linjat ajrore të ulin pranë fëmijës një person që shoqëron një fëmijë nën 14-vjeç pa tarifa shtesë.
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