Një kundërpropozim për paqe për Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë po hartohet nga evropianët, sipas Reuters, në një përpjekje për të krijuar një kornizë më të ekuilibruar për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Plani fillestar SHBA-Rusi, i cili përfshinte 28 pika, kishte shkaktuar reagime të forta pasi u konsiderua shumë i ashpër për Kievin, duke parashikuar, ndër të tjera, lëshimin e territorit dhe një reduktim drastik të forcave të armatosura ukrainase.
Kundërpropozimi europian, sipas një dokumenti të cituar nga Reuters, modifikon pikat kryesore të planit origjinal dhe parashikon siç vijon më poshtë:
Një limit maksimal prej 800,000 ushtarësh për ushtrinë ukrainase në kohë paqeje, në vend të limitit amerikan prej 600,000.
Anëtarësimi i Ukrainës në NATO do të varet nga pëlqimi i të gjithë anëtarëve të Aleancës, i cili, siç u tha, “aktualisht nuk ekziston”.
NATO nuk do të mbajë forca të përhershme nën komandën e saj në territorin ukrainas në kohë paqeje.
Ukraina do të kompensohet financiarisht, kryesisht përmes aseteve ruse që do të mbeten të ngrira derisa Moska të paguajë dëmshpërblime për dëmet e luftës.
Kievi do të zotohet të mos i rimarrë territoret e pushtuara me mjete ushtarake.
Negociatat për shkëmbimet territoriale do të fillojnë në të ashtuquajturën “vijë kontakti”.
Ukraina do të mbajë zgjedhje sa më shpejt të jetë e mundur pas nënshkrimit të një marrëveshjeje paqeje.
Së fundmi, Ukraina do të marrë garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara, ekuivalente me ato të parashikuara në Nenin 5 të NATO-s, pra mbrojtje e përbashkët në rast të një sulmi.
