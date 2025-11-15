Shqipëria do të pajiset me armë dhe sisteme të përparuara ushtarake nga Izraeli.
Lajmin e bëjnë të ditur mediat në Tel Aviv, të cilat, duke iu referuar një dokumenti të nënshkruar mes të dyja vendeve, raportojnë se kompania izraelite Elbit Systems do të furnizojë Shqipërinë me sisteme të përparuara artilerie, si obusë, murtaja dhe dronë.
Jo vetëm kaq, por si pjesë e kësaj marrëveshjeje, Elbit do ta ndihmojë Shqipërinë të zhvillojë prodhimin e saj vendas të armëve ushtarake.
TV Klan u interesua pranë Ministrisë së Mbrojtjes lidhur me këtë bashkëpunim të mundshëm, teksa në një reagim zyrtar ministria tha se detajet e marrëveshjeve mbeten sekrete.
“Marrëveshjet janë konfidenciale dhe nuk mund të japim detaje, por në komisionin e sigurisë ne kemi thënë që Shqipëria do të pajiset me armë të tilla. Është kompania KAYO që po merret me këtë proces.”
Mediat izraelite nuk japin më shumë detaje për vlerën e kësaj marrëveshjeje, por theksojnë se ajo vjen në kuadër të forcimit të marrëdhënieve mes Izraelit dhe Shqipërisë.
Pak ditë më parë, Shqipëria u bë vendi i 64-t në botë që iu bashkua grupit të Aleatëve të Izraelit, duke ngritur një grup të posaçëm parlamentar me përbërjen e të gjitha krahëve politikë.
