Kompania teknologjike gjermane “Zeiss”, aktive në fushën e optikës dhe optoelektronikës, hapi një qendër shërbimi në Pekin. Realizuar me një investim prej mbi 20 milionë juanë (3.13 milionë dollarë), qendra e shërbimit të produkteve të konsumit të “Zeiss Consumer Products” (COP) në Pekin pritet t’u kursejë përdoruesve të paktën një muaj pritjeje, pasi më parë për të riparuar një objektiv kamere ajo duhej dërguar në Gjermani, sipas Luo An, kreu i zyrës së produkteve të konsumit për zonën e “Greater China” të “Carl Zeiss (Shangai) Co, Ltd.”, citon “Xinhua”.

Sipas tij, Pekini është qendra më e rëndësishme e prodhimit të filmit në Kinë dhe se shitjet e filmave të “Zeiss” në vend u rritën me më shumë se 50% në vitin fiskal 2021. Qendra është e katërta e kompanisë në botë pas atyre të pranishme në Gjermani, SHBA dhe Japoni.

Maximilian Foerst, president i “Zeiss Greater China”, tha se kompania tani ka pesë objekte prodhimi, gjashtë zyra shitjesh dhe shërbimi dhe një qendër kërkimi dhe zhvillimi në të gjithë Kinën, duke shtuar se planifikon të zgjerojë më tej praninë e saj në Kinë.