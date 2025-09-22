Zyrtarët australianë kanë premtuar që kompania gjigante e telekomunikacionit Optus do të përballet me pasoja të konsiderueshme, pas një ndërprerjeje të rrjetit, që ka shkaktuar disa vdekje. Incidenti javën e kaluar la qindra njerëz në më shumë se gjysmën e vendit pa mundësi për të thirrur shërbimet emergjente për 13 orë. Optus – një nga dy ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve telefonike në vend – ka thënë se të paktën tre persona kanë vdekur si pasojë e avarisë dhe drejtori i përgjithshëm i saj u ka kërkuar falje familjeve të viktimave dhe publikut për këtë dështim, të cilësuar si “krejtësisht i papranueshëm”.
Kompania është nën kritika për trajtimin e vonuar të problemit – që është rasti i dytë i tillë në dy vite – dhe rregullatori kombëtar i komunikimeve është duke hetuar çështjen. Më shumë se 600 thirrje drejt shërbimeve emergjente kanë dështuar të enjten e kaluar, kryesisht nga Australia Jugore, Australia Perëndimore dhe Territori Verior. Të paktën dy thirrje nga pjesa jugperëndimore e Uellsit të Ri Jugor gjithashtu nuk u realizuan. Megjithatë, Optus priti 40 orë për të informuar publikun për incidentin dhe nuk njoftoi autoritetet përpara se të zgjidhej problemi – gjë që bie në kundërshtim me praktikat standarde, sipas Autoritetit Australian të Komunikimeve dhe Mediave (Acma), raporton BBC.
Nga se u shkaktua avaria?
Në një konferencë për shtyp të premten, drejtori i Optus, Stephen Rue, tha se ndërprerja erdhi për një defekt teknik të ndodhur gjatë një përditësimi të rrjetit. Ai u shpreh se kontrollet, të kryera pasi u rivendosën shërbimet, konfirmuan vdekjen e tre personave, përfshirë një foshnje, megjithëse policia më pas deklaroi se dështimi i rrjetit nuk ka gjasa të ketë qenë shkak në atë rast. Autoritetet në Australinë Perëndimore gjithashtu besojnë se një person i katërt ka vdekur, pasi nuk mundi të lidhej me numrin 000.
Në një sërë njoftimesh gjatë fundjavës, Rue tha se kompania nuk ishte në dijeni të problemit për 13 orë. Shumë klientë kishin tentuar të njoftonin për problemin, por ankesat nuk u trajtuan siç pritej, tha ai. “Dua të ritheksoj sa shumë më vjen keq për humbjen e jetëve të katër personave që nuk mundën të kontaktonin shërbimet emergjente në kohën kur kishin më së shumti nevojë”, tha Rue të dielën.
“Ajo që mund t’ju siguroj është se do të merren masa për të siguruar që kjo të mos ndodhë më në të ardhmen”. Në një deklaratë, një zëdhënës i Acma tha se rregullatori është “thellësisht i shqetësuar” nga situata dhe mënyra si u trajtua ajo. “Australianët duhet të jenë në gjendje të kontaktojnë shërbimet emergjente sa herë që kanë nevojë për ndihmë. Kjo është përgjegjësia më themelore që çdo kompani telefonike ka ndaj publikut”. Rregullatori më parë ka konstatuar se Optus nuk ka ofruar akses në thirrjet emergjente për 2,145 persona gjatë një ndërprerjeje në vitin 2023 dhe më pas nuk ka kontaktuar 369 persona që ishin prekur nga ajo. Kompania u gjobit me më shumë se 12 milionë dollarë australianë (rreth 8 milionë USD).
Nisja e hetimeve
Ministrja e Komunikimeve, Anika Uells, të hënën tha se ofruesit e shërbimeve telefonike nuk kanë asnjë justifikim për dështimet në numrin 000 dhe se kishte folur personalisht me Stephen Rue – për të cilin kryeministri thotë se duhet të konsiderojë dorëheqjen.“Nuk do të habiteni të dëgjoni që e shpreha zhgënjimin tim të thellë që jemi përsëri në këtë situatë”.
Ajo tha se kompania ka “shkaktuar një zhgënjim të jashtëzakonshëm për popullin australian” dhe se do të përballet me pasoja të konsiderueshme.Hetimet janë ende në zhvillim, por Rue ka thënë se synon të japë përditësime publike çdo ditë, “sapo të ketë më shumë informacione”.
