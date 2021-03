Komiteti Teknik i Ekspertëve edhe kësaj jave ka lënë në fuqi masat ndaj COVID-19. Sipas Manastirliu, ka një tendencë të rënies së infektimeve prej 1 marsit.

Pra në Shqipëri do të vijojë ende ora policore 20:00- 06:00, si për qytetarët dhe për bizneset.

Nga ana tjetër edhe universitetet vijojnë online, kurse mbeten të pezulluara fluturimet me Britaninë e Madhe.

MASAT NË FUQI NGA KOMITETI TEKNIK

– Ndalimi i qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20:00 e mbrëmjes – 6:00 të mëngjesit, me përjashtim të emergjencave shëndetësore dhe për arsye pune (në këtë rast është e domosdoshme leja nëpërmjet aplikimit tek e-Albania.

– Ndalimi i aktiviteteve të bareve, restoranteve, klubeve, nga ora 20:00 e mbrëmjes – 06:00 të mëngjesit (me përjashtim të shërbimit delivery).

– Nisur nga rritja e rasteve të infektimeve të reja në grupmoshën 15-24 vjeç, shkollat e mesme vijojnë me skenarin e tretë, pra atë online ne zonat e riskut të lartë.

– Universitetet vijojnë online

– Pezullim të fluturimeve me Britaninë e Madhe

Ndërkohë Drejtoresha e përgjithshme e Insitutit të Shëndetit Publik, Albana Fico gjatë mbledhjes së sotme të Komitetit Teknik të Eksperteve, theksoi se situata mbetet delikate, megjithëse ka pasur një rënie të mestares ditore të rasteve me COVID.

Fico tha po ashtu se femrat preken më shumë se meshkujt, por tek meshkujt janë rastet më fatale.

‘Natyrisht situata aktuale mbetet një situatë delikate e monitoruar nën kontroll gjithsesi. Incidenca javor ka pësuar një rënie. Mesatarja e rasteve ditore ka rënë, po ashtu. Rastet aktive kanë pësuar një ulje të lehtë por që duhet të vijojë që të monitorohet. Femra që preken më shumë se meshkujt dhe meshkuj që kanë më tepër fatalitete. Pavarësisht e numrit të uljeve të rasteve nuk është akoma momenti për tu hedhur përpjetë, masat duhet të vijojnë. Masat e ndërmarra kanë sjellë ndryshime që mund të jenë të vogla, por nëse mbeten të qendrueshme janë efektive.’– tha Fico.

g.kosovari