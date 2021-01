Komiteti Teknik i Ekspertëve në një komunikim periodik me mediat në lidhje me situatën epidemiologjike në Shqipëri ka bërë një raportim të situatës javore.

“Situata epidemiologjike në vend është vlerësuar në mënyrë dinamike gjatë gjithë periudhës së pandemisë dhe specifikisht gjatë periudhës së festave të fundvitit duke u mbeshtetur në indikatorët mbi: vlerësimin 14 ditor të situatës lidhur me incidencën 14 ditore e cila paraqitet me një tendencë në ulje, totalin e rasteve të hospitalizuara dhe që kërkojnë trajtim reanimator si dhe totalin e rasteve vdekje.”, tha Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Prof. Albana Fico.

Prof. Fico ka bërë dhe një përmbledhje të situatës epidemiologjike referuar të dhënave javore ndërkohë që ka bërë me dije se është vënë re një rritje e pozitivitet në moshat 25-34 vjeç.

“Vetëm gjatë javës së fundit niveli i incidencës është ulur dhe është në vlerën 110 raste për 100.000 banorë. Incidenca e rasteve me COVID-19 për Shqipërinë është 227 raste për 100,000 banorë krahasuar me dy javët e mëparëshme 9-22 Dhjetor ku incidenca e rasteve me COVID-19 ishte 330 raste për 100,000 banorë. Vendin më të rëndësishëm të rasteve të konfirmuara e zë grupmosha 55-64 vjeç me 20% të rasteve të konfirmuara e ndjekur nga grupmosha 25-34 vjeç me 18% të rasteve të konfirmuara dhe grupmosha 45-54 vjeç me 17% të rasteve. Vihet re që ka një rritje në grupmoshen 25-34 ndaj gjejmë rastin të bëjmë një apel tek të rintjë, të zbatrojmë masat, të mos grumbullihen pasi kjo përkthehet në raste infektimi”, tha Fico.

Në fjalën e saj Fico e ka përshrkuar situatën si të qëndrueshme, por dukë bërë thirrje që nuk ka vend për kënaqësi pasi duhet të vazhdojmë me respektimin e masave.

“Situata për këto dy javë mbetet e qëndrueshme me zbritje të lehta të cilat janë për t’u parë në vijimësi. Nuk ka vend për vetëkënaqësi. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm që në fund të ditës ne jemi akoma në një situatë ku transmetueshmëria është e lartë, ku pozitiviteti është ai që ne përmendëm ku rastet spitalore vazhdojnë të jenë të rëndësishme si numër dhe mbi të gjitha jemi në pikën ku duhet të jemi tejet të kujdesshëm në zbatimin masave”, bëri thirrje Fico.

