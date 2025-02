Kryeministri Edi Rama komisonerja për zgjerim Marta Kos shkëmbyen batuta në një panel ku diskutohej për zgjerimin e BE gjatë konferencës së Mynihut. Kos tha se mezi pret të vijë në Tiranë, ndërsa me batuta u shpreh se do t’i futet detit me not nëse kjo është e nevojshme për të pasur marrëdhënie të mira me BE.

Rama i tha se kjo nuk është një sfidë e vështirë për të pasi ka qenë kampione olimpike, por problemi për kryen e qeverisë është se të bëhet Brukseli të notojë.

Kos: Pres me padurim të vij në Tiranë. Unë do t’i hyj me not detit nëse ju thoni që kjo është e nevojshme për të pasur marrëdhënie të mira me BE.

Rama: Po, sepse keni qenë kampione olimpike, kjo nuk është e vështirë për ju. Problemi është si të bëjmë Brukselin të notojë apo shtetet anëtare.