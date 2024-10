Për ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja, institucionet e drejtësisë nuk e kanë refuzuar bashkëpunimin me komisionin e posaçëm parlamentar anti-korrupsion, të etiketuar si “komisioni Xhafaj”.

“Sistemi ka thënë, ne do ju japim ekspertizë ligjore për sa do na kërkoni, por nuk do të prezantohemi dhe do paraqitemi me ekspertë prezentë dhe është normale për mendimin tim. Pra, janë treguar të gatshëm të ofrojnë ekspertizë ligjore, por jo me prezencë fizike, pasi nuk besoj se është normale të ketë prokurorë të caktuar që të atashohen në një komision të posaçëm për këtë drejtim”, tha Manja.

Referuar skandalit të mikrokredive dhe përfshirjes së përmbaruesve në skemë, Manja paralajmëroi ndryshime ligjore për të forcuar mekanizmat e kontrollit të Ministrisë dhe ministrit të Drejtësisë ndaj këtij shërbimi publik.

Njëkohësisht, Manja nënvizoi ngritjen e një grupi pune ku ishte pjesë edhe Banka e Shqipërisë dhe Kryeministria dhe lirimin e llogarive të ngrira nga përmbaruesit e dyshuar si abuzues: “Ka një grup pune që funksionon dhe mblidhet pothuajse çdo javë edhe me BSH edhe me ekspertë të MD edhe të zyrës së kryeministrit. Është përcaktuar një plan veprimi i qartë se si po i qasemi këtij fenomeni, që të mos përsëritet në të ardhmen. Në këtë procesin e mikrokredive, sot që flasim nuk ka asnjë llogari të bllokuar. Janë të gjitha të zhbllokuara”.

Deklaratat e ministrit të Drejtësisë u bënë në përfundim të një tryeze konsultuese me përfaqësues të institucioneve të drejtësisë për Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024-2030. /A2