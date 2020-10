Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, preferoi të mos komentonte vendimin e Komisionit të Vlerësimit për të hequr disa emra nga lista e mëparshme e deputetëve nga lista.

I pyetur nga gazetarët në konferencën e sotme, Basha tha se ndryshimi brenda PD ka nisur, por la të kuptohej se këto emra do të jenë jashtë, duke ia faturuar vendimin “anëtarësisë”.

“Mendoj se komunikimi ynë për këtë çështje ka qenë shumë i qartë, më vjen mirë që ka kaq shumë interes nga mediat për këtë çështje.

Ndryshimi ka nisur nga brenda shtëpisë, sonë dhe është mendësia me të cilën do qeverisim. Raporti i Komisionit do shqyrtohet në Kryesi dhe në Këshillin Kombëtar, dua ti falenderoj anëtarët e Komisionit për punën voluminoze, anëtarësia ka folur, dhe sipas statutit do merren vendimet përfundimtare.

Unë falenderoj anëtarët e Komisionit për punën voluminoze gjatë gjithë verës. Anëtarësia ka folur dhe organet vendimmarrëse, Kryesia dhe Këshilli Kombëtar, bazuar mbi të gjitha këto propozime, pasi të shqyrtojnë raportin e Komisionit, do marrin vendimin përfundimtar siç e ka statuti”, deklaroi Basha!.

Gjithashtu, kreu i PD vlerësoi punën e Komisionit të Vlersimit të kandidatëve, dhe tha se në rajon nuk ekziston fare si proces.

“Ky proces nuk ekziston fare në rajon, madje bëhet rrallë dhe në vendet europiane. Është një tregues i një fryme ndryshimi, i një përqasje të re e cila zhvillohet brenda PD.

Ndaj jo më këto quhet Demokratike se i dha fund totalitarizimit. Është një shenjë e qartë si në do konceptojmë qeverisjen nesër”, përmbylli Lulzim Basha, kreu i PD.

Të premten në mbrëmje, Komisioni i Vlerësimit në Partinë Demokratike, i dërgoi 329 emra kryesisë së PD, ku u përfol se janë përjashtuar një grup tejet i rëndësishëm në zgjedhjet e 2017.

Ervin Salianji, Gert Bogdani, Xhemal Gjunkshi, Romeo Gurakuqi, Nada Meçorapaj, Endri Hasa, Fatbardha Kadiu, Izmira Ulqinaku, Lorenc Luka, Luan Baçi, Tritan Shehu e Lindita Metaliaj, janë emrat e përfolur se nuk janë më në listën e PD për zgjedhjet e 25 prillit.

