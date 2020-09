Partia Demokratike cakton përfaqësuesin në komisionin e posaçëm përzgjedhës për anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

PD ka caktuar juristin Oerd Bylykbashi, për tu përfaqësuar në këtë komision.

Këtë fakt e ka bërë me dije me anë të një letre dërguar kryeparlamentarit Gramoz Ruçi:

“Tiranë, më 08.09.2020

Z.Ruçi,

Në përgjigje të shkresës suaj nr. 2143 Prot., datë 04.09.2020 dhe në përputhje me nenin 17, pika 3 dhe nenin 183 të ligjit nr. 101/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Kemi autorizuar si përfaqësues me cilësinë e të dërguarit të posaçëm pranë Komisionit Parlamentar, që do të marrë pjesë në procedurën e shqyrtimit dhe përzgjedhjes së kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së, z. Oerd Bylykbashi, anëtar i Këshillit Politik të ngritur me marrëveshjen politike të 14 Janarit 2020.

Në emër të Partisë Demokratike dhe Opozitës së Bashkuar:

Sekretari i Përgjithshëm

GAZMENT BARDHI”.