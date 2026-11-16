Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën shqyrton projektligjin e buxhetit 2027 për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave
Nën drejtimin e Kryetares Ina Zhupa, Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën është mbledhur ditën e sotme për të shqyrtuar projektligjin “Për Buxhetin e vitit 2027”, duke u fokusuar specifikisht te Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Seanca ka shërbyer për të analizuar nevojat financiare, prioritetet institucionale dhe përmbushjen e detyrimeve të reja ligjore të këtij institucioni.
Mbledhja ka bërë bashkë drejtues të lartë të arkivave dhe përfaqësues të dikastereve financiare për të diskutuar mbi alokimin e fondeve dhe ecurinë e digjitalizimit. Të ftuar në këtë seancë ishin Auron Rrokaj, Drejtor i Përgjithshëm i Arkivave; Arben Dervishi, Drejtor i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse; Ramazan Shira, Drejtor i Drejtorisë së Digjitalizimit dhe Gentian Opre, Drejtor i Analizës dhe Programimit Buxhetor (përfaqësues nga Ministria e Financave).
Gjatë fjalës së tij para anëtarëve të komisionit, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Auron Rrokaj, ka prezantuar nevojat kyçe të institucionit, të cilat lidhen ngushtë me zgjerimin e funksioneve institucionale.
Mbledhja ka vijuar më tej me pyetje dhe diskutime të hapura nga deputetët anëtarë në lidhje me veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave dhe kërkesat specifike buxhetore për vitin 2027.
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