Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik ka zhvilluar mbledhjen e tij të radhës, nën drejtimin e kryetares së këtij komisioni, Jorida Tabaku. Gjatë kësaj seance, deputetët morën në shqyrtim dhe miratuan dy nisma të rëndësishme ligjore që prekin fushën e pronësisë intelektuale dhe funksionimin e organizatave joqeveritare në vend.
Çështja e parë e rendit të ditës ishte projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 ‘Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to’, të ndryshuar”. Ky propozim ka ardhur si një iniciativë e përbashkët e Këshillit të Ministrave dhe deputetes Evis Kushi, me qëllim përmirësimin e kuadrit ekzistues rregullator për mbrojtjen e veprave artistike dhe intelektuale.
Diskutimet dhe prezantimi i ndryshimeve ligjore
Për të dhënë shpjegime teknike dhe juridike, në mbledhje ishin të ftuar përfaqësues të lartë nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, konkretisht këshilltarja për çështjet juridike, Esmeralda Demiraj, dhe përgjegjësi i sektorit për të drejtën e autorit, Emiljano Alla. Gjatë prezantimit, përfaqësuesit e ministrisë dhe deputetja Kushi parashtruan arsyet dhe ndryshimet specifike të propozuara në tekstin e ligjit.
Relatori i çështjes, deputeti Piro Dhima, vuri në dukje peshën dhe rëndësinë e këtyre ndryshimeve për tregun dhe komunitetin e krijuesve, duke ftuar anëtarët e komisionit që ta mbështesin nismën. Pas fazës së pyetjeve dhe debateve mes deputetëve, komisioni e miratoi projektligjin në parim, nen për nen dhe në tërësi.
Ndryshimet strukturore për shoqërinë civile
Më pas, anëtarët e komisionit vijuan me pikën e dytë të rendit të ditës, e cila parashikonte votimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10093, ‘Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile’ (AMSHC)”.
Kjo nismë ishte diskutuar dhe analizuar në mbledhjen e kaluar të komisionit, duke lënë për këtë seancë vetëm procesin formal të votimit. Pa diskutime të mëtejshme, komisioni dha miratimin e tij në parim, nen për nen dhe në tërësi edhe për këtë projektligj, duke i hapur rrugën kalimit të të dyja nismave për shqyrtim në seancën plenare të Kuvendit.
Leave a Reply