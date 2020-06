Komisioni i Venecias ka rrëzuar ligjin anti- shpifje të propozuar nga mazhoranca. Sipas drajt- opinionit, draft- amendamentet e ligjit nuk janë gati për zbatim dhe kjo paketë duhet rishikuar pasi nuk mund të implementohet në variantin aktual

Komisioni thotë se kjo paketë, sipas vërejtjeve të konstatuara dhe nga autoritetet mund të sjellin më shumë dëme se sa të mira. Më tej ajo inkurajon që të ngrihet një organ vetrregullues.

”IV. Përfundime

67. Si në shumë vende të tjera, media online është një sektor që rritet me shpejtësi në tregun e mediave në

Albania. Deri vonë, ajo rregullohej vetëm me dispozitat e përgjithshme të ligjit civil dhe penal

ligji për shpifje, gjuhë urrejtje etj. Sipas mendimit të përkrahësve të reformës, këto mjete ligjore

ishin joefektive, në kontekstin shqiptar. Kjo çoi në këndvështrimin e tyre drejt sjelljes së papërgjegjshme të mediave:

përhapja e thashethemeve lënduese, sulme shpifëse ndaj personave publik, etj. për t’iu kundërvënë asaj

Qeveria prezantoi atë që u quajt një “paketë anti-shpifje”, e cila do të zgjasë

kompetencën e Autoritetit të Mediave Shqiptare (AMA) dhe të Komitetit të Ankesave (

CC) në sektorin e mediave në internet dhe i japin këtij autoriteti kompetenca të reja administrative në këtë fushë.

68. Draft-ndryshimet ishin subjekt i konsultimeve publike dhe u nënshtruan të ndryshme

ndryshime, në përgjigje të kritikës së shprehur brenda dhe partnerëve ndërkombëtarë të

Shqipëria (në veçanti Këshilli i Evropës dhe OSBE). Edhe pse ato konsultime ishin

jo gjithnjë i strukturuar mirë, Komisioni i Venecias pranon përpjekjet e autoriteteve shqiptare që të jenë transparente, t’i përgjigjen kritikave dhe të përmirësojnë tekstin e draftit me

amendamente. Për shembull, është pozitive që ligji shprehimisht duhet të interpretohet

në dritën e praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Për më tepër, problemet

e identifikuar nga autoritetet shqiptare janë reale dhe duhet të adresohen.

69. Kjo që thuhet, në interes të lirisë së shprehjes së mediave dhe pluralizmit në

Shqipëria, Komisioni i Venecias konsideron se projekt-ndryshimet nuk janë gati për miratim

në formën e tyre aktuale. Ligji vuan nga paqartësia dhe ka të ngjarë të ketë një “efekt të ftohtë”

duke shtypur diskutimin e lirë dhe fjalimin politik në sektorin shqiptar të Internetit. Kryesor

Të metat e ndryshimeve të propozuara janë këto:

• Synimi i hartuesve është të zgjerojë kompetencat e CC / AMA në profesionistë në internet

media – ato që ushtrojnë kontroll editorial mbi botimet e tyre. Megjithatë,

kjo nuk është përcaktuar qartë në ligj dhe ekziston rreziku që blogerët individualë, përdoruesit e tyre

platformat sociale, etj. do të synohen gjithashtu nga ky ligj; është thelbësore që projektligji

përjashton nga zbatimi i ligjit çdo dalje mediatike jo-profesionale në internet;

• Ligji kërkon de-anonimizimin e të gjitha burimeve shqiptare të mediave online. Kjo mund të funksionojë

në kundërshtim me standardin ndërkombëtar që vullneti i përdoruesve të Internetit të mos i zbulojnë ato

normalisht duhet të respektohet identiteti. Për më tepër, është në dyshim nëse kjo masë

do të jetë efikas;

• KK / AMA u jepen fuqi të mëdha administrative në lidhje me median në internet. kjo

është problematik në lidhje me lirinë e shprehjes së mediave në internet që nga më parë

kufizime dhe duke pasur parasysh se ekzistojnë dyshime për pavarësinë e atyre organeve; këto

fuqitë e reja nuk duhet t’u besohen atyre organeve pa siguruar më parë se ato janë

mjaftueshëm i pavarur nga partitë politike, bizneset e mëdha të mediave ose korporatat e tjera

interesat e lidhura me politikën;

• Duke marrë parasysh që CC / AMA mund të ndërhyjë vetvetiu në ushtrimin e lirisë së

shprehja dhe se pavarësia e tyre është e diskutueshme, procedura e ankesave bën

mos ofroni masa të mjaftueshme mbrojtëse procedurale: CC / AMA mund të vendosë, në një mënyrë shumë të shpejtë

Procedura administrative, gjobat e rënda, të cilat janë menjëherë të zbatueshme, dhe të rendit

duke zbritur përmbajtjen e Internetit, gjithashtu me një efekt të menjëhershëm. “Kapaciteti ekonomik” i

42 CDL-AD (2015) 015 cituar më lart, 44 §

CDL (2020) 003 – 18 –

dalja në media nuk është një faktor që përcakton shumën e një gjobë, e cila mund të rezultojë në një situatë

ku aktivitetet e mediave më të vogla (apo edhe blogerëve individualë) janë paralizuar

me gjobitje jo proporcionale. Kjo do të zmadhojë efektin qetësues të atyre dispozitave dhe të çojë

të vetë-censurimi në dëm të debatit politik thelbësor për çdo demokraci.

70. Në dritën e mësipërme, Komisioni i Venecias rekomandon të rishqyrtojë miratimin e

projekt-ndryshimet në ligjin nr. 97/2013 (dhe draft-ndryshimet në lidhje me Ligjin nr. 9918/2008),

siç u votua nga Parlamenti në Dhjetor 2019. Problemet e identifikuara nga autoritetet mund të jenë

serioze, por mjetet ligjore të futura në projekt-ndryshimet mund të bëjnë më shumë dëm sesa mirë

liria e shprehjes në Shqipëri, për sa i përket mediave në internet.

71. Ndërkohë, Komisioni i Venecias inkurajon autoritetet shqiptare të mbështesin

ngritja e një organi vetë-rregullues që funksionon në mënyrë efektive që përfshin të gjithë aktorët përkatës në fushën e mediave dhe të afta për të siguruar një sistem efektiv dhe të respektuar të mediave

përgjegjshmëria në fushën e mediave online. Do të jetë gjithashtu e dobishme për të rishikuar metodën e zgjedhjes së AMA dhe anëtarët e KQ, për të siguruar që këto organe të kenë një pluralist

përbërje që përbëhen nga individë të kualifikuar”- shkruhet në draft- opinion.

