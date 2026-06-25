Kryetarja e komanduar e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani ka refuzuar që të marrë pjesë në Komisionin e Reformës Territoriale. Sipas burimeve, Ristani nuk pranon të flasë para komisionit, me argumentin se nuk është e zgjedhur.
Pas kësaj, socialistët në Komision i kanë kërkuar që të lajmërojnë kryetarin Erion Veliaj, nëse do që të jetë i pranishëm në seancë dëgjimore.
Prej disa javësh, Komisioni ka zhvilluar seanca dëgjimore me kryetarët e bashkive të të gjithë vendit. Ai duhet që, deri me 15 korrik, të ketë një produkt dhe sipas burimeve. nëse nuk do të ketë një draft, Komisioni duhet të depozitojë në Kuvend një raport për punën e deritanishme.
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