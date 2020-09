Komisioni i Ekonomisë rrëzon dekretin e presidentit Ilir Meta për “Kthimin për rishqyrtim te ligjit nr. 102/2020 ““Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”.

Ligji i miratuar nga parlamenti synon ndarjen e vendit në 4 rajone, por nuk bëhet fjalë për ndarje administrative por për ndarje zhvillimi, e cila ka për qëllim zhvillimin ekonomik të vendit luftimin e papunësinë, garantimin e një modeli fleksibël të zhvillimit socio-ekonomik, ndalimin e shpopullimit të zonave rurale dhe ndalimin emigracionit.

I pranishëm për të relatuar në Komision, këshilltari ligjor i presidentit Bledar Dervishaj, ka argumentuar arsyet e kthimit të ligjit, u shpreh se ndërhyn në kompetencat e pushtetit vendor dhe anashkalon kushtetutën.

“Miratimi i ligjit ndërhyn në pushtetin vendor duke anashkaluar kushtetutën, është në kundërshtim me rendin demokratik dhe i panevojshëm, thellon krizën politike dhe kushtetuese në vend, kjo thellohet edhe më shumë porsa kohë nuk kemi Gjykatë Kushtetuese. Ligji nuk i është nënshtruar konsultimit publik, sipas informacioneve ligji është konsultua vetëm gjatë karantinës”, këshilltari ligjor i presidentit Bledar Dervishaj.

Por të gjitha këto argumente për Zëvendëskryeministrin Erion Braçe kanë prapavijë politike dhe nuk qëndrojnë.

“Argumentet e presidentit janë të pabaza, ligji është një instrument për zhvillimin e rajoneve që në vitin 2010 dhe nuk ka të bëjë me ndikimin e qeverisë mbi pushtetin vendor. Rajonet e zhvillimit nuk janë njësi administrative. Ndarja administrative është gënjeshtra më e madhe e presidentit, dhe në konsultim kanë marrë pjesë të gjithë grupet e interesit përfshirë edhe kryetaren e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi. Cili është qëllimi i akuzave? Ne kemi qëllim ti zhvillojmë dhe nuk ju marrim asnjë kompetencë atyre. Dëgjoja që po ndryshojnë zonat zgjedhore a mund të ma shpjegoni se ku janë këto zona. Si mund të njollosni këtë proces i mbështetur në përvojat e Bashkimit Evropian. Të sulmohet instrumenti për qëllime politike dhe partiake, ky ligj bën të pakënaqur edhe brenda qeverisë, e dijë edhe këtë. E kuptoj interesi është i madh, por nëpërmjet të Fondi i Zhvillimit të rajoneve janë përdorur 10.3 miliard lekë në arsim, është investuar në infrastrukturë. Prej investimit të Fondit është zhvilluar turizmi, këto janë sulmet e një axhende politike, dhe do ta çojë deri në fund. Nuk mund ta ndaloj presidenti politikën e qeverisë për të zhvilluar rajonet. Janë 120 kantieri të financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, pse duhet ta ndalojmë ne këtë. Nëse presidenti ka një axhendë politike ta çojë rolin deri në fund, por pse duhet cenuar zhvillimi nga axhenda politike. Duhet t’ju japim mundësinë rajonet që të zhvillohen. Vendimet do ti marrin bashkitë dhe këshillat e qarqeve, çfarë problemi ka këtu, dhe kjo rregullohet me ligj”, pohon Braçe.

Pas diskutimeve, pyetjeve, komenteve dhe sugjerimeve mes anëtarëve të komisionit dhe të ftuarve. Komisioni e hodhi poshtë me votë Dekretin e Presidentit të Republikës, nr.11589, date 10 gusht 2020, “Kthimin për rishqyrtim te ligjit nr. 102/2020 ““Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin””.

/e.rr