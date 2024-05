Komisioni Hetimor për PPP-të në Shëndetësi ka nisur nga spitali i Durrësit vizitat në terren për t’u njohur me situatën dhe problematikën e tyre.

Kryetarja dhe anëtarë të këtij komisioni janë takuar me drejtuesit, shefat e shërbimeve dhe kryeinfermieri e spitalit të Durrësit dhe kanë marrë përgjigje prej tyre për çështjet që do të trajtohen dhe në dëgjesat me dëshmitarë.