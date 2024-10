Në sfidë me kohën për shkak të përfundimit të afatit, Komisioni Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi, hyn në fazën më të rëndësishme të tij: dëgjesat me ish ministrat e Shëndetësisë dhe Ekonomisë që kanë qenë të përfshirë direkt në procedurat e dhënies së koncesioneve të sterilizimit dhe check-up.

Në vetëm 2 ditë, ministra e ish ministra, përfshirë edhe Ilir Beqajn, nën akuzë për koncesionin e sterilizimit por që ndodhet në burg për çështjen e SASPAC, do të dëshmojnë para komisionit.

Nënkryetari i PS në këtë komision, Plarent Ndreca njoftoi disa ditë më parë se dëgjesat do të nisin prej mëngjesit dhe do të jenë maratonë për të përfunduar brenda afatit.

Ajo që nuk dihet, është pjesëmarrja e opozitës. Ndonëse iniciatore e ngritjes së këtij komisioni, pasi akuzon se përmes këtyre dy koncesioneve jo vetëm janë vjedhur para nga buxheti i shtetit, por edhe nuk i janë dhënë shërbimet e duhura qytetarëve, opozita prej disa javësh ka pamundësuar zhvillimin normal të mbledhjeve në këtë komision, për shkak të kaosit brenda parlamentit, por edhe ka bojkotuar mbledhjet e thirrura nga Plarent Ndreca me argumentin se janë të paligjshme.

Komisioni Hetimor për koncesionet në shëndetësi pritet të mbyllë punën me këto 2 ditë dëgjesa maratonë. Afati i përfundimit të tij është 22 tetori, por kryetarja e Albana Vokshi ka deklaruar se do të kërkohet shtyrja e afatit për të dytën here, kërkesë që nga socialistët është paralajmëruar se nuk do të pranohet.

Komisioni Hetimor për koncesionet në shëndetësi u ngrit pas paktit PD-PS në mars të këtij viti, 6 muaj pasi Partia Demokratike futi në kaos jetën parlamentare. Pakti zgjati pak, pasi në thuajse 8 muaj punë, shpesh puna e komisionit është futur në ngërç për shkak të mos gjetjes së gjuhës së përbashkët mes PD e PS.