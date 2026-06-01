Komisioni Evropian i ka bërë thirrje Izraelit të ndalojë përshkallëzimin e operacioneve ushtarake në Liban dhe të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.
Deklarata u bë nga zëdhënësi i Komisionit Evropian për Lindjen e Mesme, Anouar El Anouni, i cili theksoi se Bashkimi Evropian mbështet vijimin e përpjekjeve diplomatike për të shmangur një përkeqësim të mëtejshëm të situatës në rajon.
“Ne i bëjmë thirrje Izraelit të ndalë përshkallëzimin ushtarak në Liban dhe të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit”, deklaroi ai.
Sipas zyrtarit evropian, diplomacia mbetet rruga e vetme për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme, ndërsa nënvizoi se negociatat në zhvillim duhet të vazhdojnë për të garantuar stabilitet dhe siguri afatgjatë si për Libanin, ashtu edhe për Izraelin.
El Anouni vuri theksin edhe te pasojat që konflikti po sjell për popullsinë civile libaneze.
“Populli i Libanit ka përjetuar tashmë vështirësi të jashtëzakonshme. Ata nuk e kanë zgjedhur këtë luftë dhe kjo nuk është lufta e tyre”, tha ai.
